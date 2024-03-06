Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если льготного лекарства нет в аптеке

Жительница Шатуры Алевтина обратилась к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской с вопросом о получении льготных лекарств. Женщину интересовало, что делать, если назначенного препарата нет в аптеке.

Фаевская напомнила, что льготные лекарства отпускаются только по рецепту врача. При оформлении рецепта гражданина включают в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной соцпомощи, либо проверяют сведения о нем.

«С рецептом необходимо обратиться в специализированную социальную аптеку. Если на момент обращения в аптеку нужного лекарства нет, фармацевт может предложить аналог», - рассказала омбудсмен.

При отказе от получения аналога аптека обязана зарегистрировать рецепт в журнале неудовлетворенного спроса (при этом сам рецепт остается у пациента). После этого отсутствующему препарату присваивается статус «отсроченное обслуживание» в программе. Затем оформляется запрос поставщику на получение нужного лекарства.

Если лекарство было назначено по рецепту врача, на доставку в аптеку дается десять рабочих дней. В случае назначения препарата решением врачебной комиссии — пятнадцать рабочих дней. По прибытии лекарства в аптеку пациенту звонят или отправляют ему соответствующее SMS. Если срок действия рецепта истек за время отсутствия препарата в аптеке, переоформлять его не нужно.