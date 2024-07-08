Жителям Подмосковья рассказали, что делать при солнечных ожогах у ребенка

Детская кожа является более тонкой и чувствительной, поэтому они более подвержены солнечным ожогам летом. О том, как помочь им в случае получения таких повреждений, рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Если вы заметили у ребенка солнечный ожог, необходимо немедленно переместить его в тень или прохладное место, приложить к пораженному участку прохладные компрессы и охлаждать кожу в течение 10 минут несколько раз в течение первого дня. При сильной боли можно дать обезболивающее. При повышении температуры дайте ему жаропонижающее», — сказала врач.

Она рекомендует давать детям больше воды, чтобы не допустить обезвоживания, а после утихания острой боли — наносить на кожу увлажняющий крем, гель или лосьон. В случае появления волдырей Одинаева призывает не прокалывать их, потому что так можно занести инфекции. В случае сильно ожога стоит обратиться к врачу.

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