Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в мартовские праздники

График работы общественного транспорта в Подмосковье в праздничные дни будет изменен, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, 8 и 9 марта автобусы будут работать по расписанию субботнего дня, а 10 марта — по расписанию воскресенья, указали в ведомстве.

Всего в праздничные дни в регионе будут курсировать 6,5 тысячи автобусов, 4,2 тысячи из них — от «Мострансавто». Подробное расписание можно будет узнать на автостанциях и автовокзалах.

Что касается поездов, то 7 марта они будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботнего дня, а 10 марта — по расписанию воскресенья.

Кроме того, во время праздничных дней ЦППК назначит дополнительные фирменные экспрессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации затора в районе Малых Вязем.