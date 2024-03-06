Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать больницы в праздники
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, по какому графику будут работать государственные медучреждения региона в период длинных выходных с восьмого по десятое марта.
Амбулаторно-поликлинические учреждения, стоматологические поликлиники, а также женские консультации восьмого и десятого марта будут закрыты. Девятого марта они будут функционировать по субботнему графику.
Стационары, скорая медпомощь, кабинеты неотложной медпомощи в поликлиниках и отделения неотложной помощи, обслуживающие вызовы врачей на дом, будут работать на протяжении всех выходных.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о том, как развивают сферу здравоохранения в регионе.