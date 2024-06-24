Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают граждан с помощью нейросетей

Мошенники придумали новый способ обмана граждан, в ходе которого они создают дипфейки — это технология, которая позволяет наложить лицо одного человека на лицо другого в изображениях и видеофайлах с помощью нейросети. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Злоумышленники создают дипфейки и выдают себя за руководителя и отправляют видео с какими-либо указаниями сотрудникам, а в некоторых случаях используют такие технологии для видеозвонка. Человеку как будто звонит начальник, а на деле это мошенник. Понять, что на связи вовсе не руководитель, довольно сложно», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при получении таких файлов стоит попытаться связаться с коллегой через другой мессенджер, социальную сеть или по телефону. Жителям также напомнили, что звонки, в ходе которых речь зашла о ваших деньгах, нужно прерывать. Кроме того, нельзя сообщать по телефону личные данные и данные банковских карт, а также коды из смс-сообщений. О том, какие другие правила помогут защититься от мошенников, можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Его создали совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.