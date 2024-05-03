Жителям Подмосковья рассказали, как общественный транспорт будет работать на Пасху

Режим работы некоторых маршрутов общественного транспорта в Подмосковье в эти выходные в связи с празднованием Пасхи изменится, 69 автобусных маршрутов АО «Мострансавто», которые следуют до храмов и церквей, будут работать до трех часов ночи. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для безопасности наших пассажиров приняты все необходимые меры», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве также добавили, что в честь праздника в это воскресенье ЦППК назначит дополнительные остановки на четырех железнодорожных направлениях. Так, на Павелецком направлении некоторые пригородные поезда будут останавливаться на о. п. Чертаново, Калинина, Булатниково, на Киевском — на о. п. Алабино, на Белорусском — на о. п. Здравница, Отрадное, Часцовская, на Рижском — на о. п. Троицкая и Миитовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.