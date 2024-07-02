Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в детский лагерь в режиме онлайн

Жители Подмосковья могут оформить медицинские справки для отдыха ребенка в летнем лагере в режиме онлайн с помощью мобильного приложения «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ». После этого нужно выбрать справку нужный документ, который вы хотите оформить. Медицинская справка для детского лагеря поступит в личный кабинет, после этого ее можно будет распечатать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.