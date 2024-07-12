Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к путешествию с питомцами

Жители Подмосковья, которые планируют путешествие с домашними животными, могут подготовить документы на их перевозку в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого в приложении нужно перейти в раздел Услуги — Все услуги — Личные документы — Заявка на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 на перевозку домашнего животного. После этого владелец сможет заполнить онлайн-форму и выбрать ветеринарную клинику для осмотра животного.

«Удобство пользования приложения заключается в том, что специалист заранее подготовит проект документа, проведет осмотр животного в назначенное время и выдаст свидетельство», — заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.