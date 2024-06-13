Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам пережить жару

Хозяевам важно помогать домашним животным пережить жару, чтобы защитить их от перегрева. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На прогулку специалисты советуют всегда брать с собой чистую воду, гулять лучше утром или вечером, чтобы избежать сильной жары. Дома стоит охлаждать помещения с помощью кондиционера или открывать окна. Если питомцу стало плохо от жары, нужно переместить его в прохладное место и дать чистую воду. Можно также охладить ему голову и тело.

«Помните, забота и внимательность к вашему питомцу помогут ему комфортно пережить летний зной и сохранить здоровье», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.