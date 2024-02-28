Жителям Подмосковья рассказали, как проголосовать на выборах президента вне избирательного участка

Жители Подмосковья, которые по состоянию здоровья или иным причинам не смогут прийти на избирательный участок для голосования на выборах президента России, могут проголосовать на дому. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Богородского округа.

По ее словам, для этого нужно подать заявление в УИК по месту регистрации о голосовании вне помещения избирательного участка в период с 7 марта по 17 марта. Граждане, которые находятся в другом населенном пункте или регионе и хотят лично посетить избирательный участок по месту нахождения и проголосовать, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление в МФЦ или ближайшую территориальную избирательную комиссию.

«Если Вы не можете посетить избирательные участки во время их работы или будете за пределами Российской Федерации, или хотите проголосовать, не посещая избирательный участок, то в период с 29 января по 11 марта на портале «Госуслуги» необходимо подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.