Жителям Подмосковья рассказали, какие меры поддержки предусмотрены в регионе для школьников

В Подмосковье для школьников разработан ряд мер поддержки. Об этом в преддверии нового учебного года рассказали в Московской областной Думе.

«Одежда, учебники, канцелярские товары — много всего нужно. Для того чтобы это было по силам всем нашим родителям, в регионе действуют меры поддержки. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок был готов к школе», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Так, по его словам, многодетным семьям выплачивают по три тысячи рублей на ребенка на покупку формы. В 2024 году на эти цели направили более 406 миллионов рублей. Помимо этого, многодетным со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума также дополнительно начисляют семь тысяч рублей. Семьям первоклассников с низкими доходами бесплатно предоставляют рюкзак с необходимыми школьными принадлежностями. Если выплаты не поступили автоматически, необходимо подать электронное заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.