Жителям Подмосковья рассказали, какие правила помогут выявлять заболевания на ранней стадии

Прохождение профилактических осмотров и диспансеризации позволит выявить различные заболевания, в том числе, онкологические на ранней стадии. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Курение — одна из основных причин, приводящих к раку легких. Причем электронные, как и обычные сигареты, в равной степени наносят вред организму. <…> Диспансеризация помогает обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях и вовремя принять необходимые меры», — предупредил врач.

Холдин уточнил, что жители, которые хотят отказаться от курения, но не могут сделать это самостоятельно, могут обратиться в Московский областной клинический наркологический диспансер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.