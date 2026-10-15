Жителям Подмосковья рассказали, какие события пройдут во второй день выставки InterCHARM
Жителям Подмосковья рассказали о событиях на выставке InterCHARM
Фото: [t.me/intercharm]
В четверг, 15 октября, в Крокус Экспо проходит второй день выставки InterCHARM 2026, на площадке представлены пять выставочных залов, где можно протестировать новинки, задать вопросы производителям и найти поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
В рамках второго дня посетителей ждут конференция «Как создать Beauty Brand», V Конференция InterCHARM по эстетической косметологии, XXI Всероссийской конвенции салонов красоты. Кроме того, желающим доступны программа HairCHARM на Главном подиуме и стенды участников. Узнать подробнее о событиях можно здесь.
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