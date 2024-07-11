Жителям Подмосковья рассказали, какое количество шоколада можно есть детям

В день детям можно съедать не более двух-трех долек (20-30 граммов) шоколада, вводить сладости в рацион питания ребенка можно не ранее трех лет. Об этом рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это должен быть качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без каких-либо добавок. По мере взросления количество шоколада можно увеличивать, но более 50 г в день ребенку давать не стоит. Важно помнить, что шоколадом лучше угощать в первой половине дня», — добавила эксперт.

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева добавила, что фундук, миндаль и арахис в шоколаде могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому от таких добавок лучше отказаться. Она также посоветовала следить за тем, чтобы в продукте не было красителей, консервантов и трансжиров.

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