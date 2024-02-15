Жителям Подмосковья рассказали, кто может получить выплату на приобретение школьной формы

Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату на приобретение школьной формы. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Орехово-Зуевского округа.

По ее словам, оформить ее может один из родителей или законных представителей, она предоставляется один раз в году в размере трех тысяч рублей.

«В 2023 году для многодетных семей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на каждого ребенка в размере семи тысяч рублей», — сообщила Фаевская.

В случае, если сведения о наличии у многодетной семьи льготного статуса имеются в системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области» или Единой государственной информационной системе социального обеспечения, выплату предоставят в беззаявительном режиме. Родители также могут подать заявление на получение выплаты на Госуслугах или через МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.