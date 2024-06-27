Жителям Подмосковья рассказали, можно ли кормить детей грибами
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Культивируемые грибы можно включать в рацион детей старше 10 лет, потому что до наступления этого возраста желудочно-кишечный тракт ребенка еще незрелый, а грибы — трудно усваиваются. Об этом рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Она уточнила, что грибы нужны только для разнообразия рациона питания, потому что в них нет полезных веществ. При этом консервированные грибы детям давать запрещено. В случае, если после употребления грибов ребенку стало плохо, врач советует вызывать скорую помощь.
«Собираясь в лес за грибами, объясните ребенку, что многие из них ядовиты, поэтому трогать их и срывать нельзя. По возможности ходите на «тихую охоту» только с опытными грибниками. Соблюдайте простое правило «Есть сомнение — не бери». И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус», — добавила Фатхуллина.
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