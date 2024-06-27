Жителям Подмосковья рассказали, можно ли кормить детей грибами

«Собираясь в лес за грибами, объясните ребенку, что многие из них ядовиты, поэтому трогать их и срывать нельзя. По возможности ходите на «тихую охоту» только с опытными грибниками. Соблюдайте простое правило «Есть сомнение — не бери». И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус», — добавила Фатхуллина.