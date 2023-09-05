Губернатор Воробьев: всех работников скорой помощи застраховали в Московской области

В Подмосковье оформили страховые полисы для всех сотрудников бригад областной станции скорой медицинской помощи, которые находятся на дежурстве. Страхование позволит им получить денежную компенсацию при возникновении несчастного случая.

«Мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители. С 1 сентября на каждого из них будет оформлен страховой полис. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Страхование сотрудников скорой помощи будет действовать в случае смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, в случае установления инвалидности при аналогичных условиях, а также в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая произошедшего на работе.

«В службе скорой помощи трудятся люди увлеченные, которые любят свое дело и посвящают работе большую часть своей жизни. Поэтому очень важно обеспечить их дополнительной заботой и вниманием», — отметил глава Подмосковья.

Губернатор напомнил, что для этого в регионе действует программа социальной ипотеки, компенсация выплат за аренду жилья и другие меры. Воробьев добавил, что в регионе продолжат поддерживать медработников, а также открывать и ремонтировать новые подстанции и обновлять парк автомобилей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.