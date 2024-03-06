Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медицинских организаций в праздничные дни

В Подмосковье утвердили график работы государственных медицинских организаций в праздничные и выходные дни в честь Международного женского дня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что амбулаторно-поликлинические учреждения, которые оказывают медицинскую помощь детям и взрослым, а также стоматологические поликлиники и женские консультации не будут работать 8 и 10 марта. 9 марта пациентов будут принимать по графику субботы.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, как и отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни — 8, 9 и 10 марта с 08:00 до 16:00», — добавила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Работа стационаров и скорой помощи не изменится, они будут функционировать в круглосуточном режиме без выходных. Отметим, что записаться на прием в медорганизацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.