Жителям Подмосковья рассказали о графике работы МФЦ в праздничные дни в феврале и марте
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
Офисы и территориальные подразделения МФЦ Подмосковья не будут работать в День защитника Отечества, 23 февраля, и Международный женский день, 8 марта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
При этом в предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, режим работы центров останется прежним. К обычному графику работы МФЦ вернутся в субботы, 24 февраля и 9 марта, заключили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.