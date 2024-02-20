Жителям Подмосковья рассказали о графике работы почтовых отделений в длинные февральские выходные

В День защитника Отечества не будут работать все отделения Почты России в Московском регионе, кроме круглосуточных (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21), они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

22 февраля время работы почтовых отделений сократится на один час, 24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию. При этом в день праздника почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику. Отметим, что уточнить актуальное расписание отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.