Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники начали применять новую схему обмана, в ходе которой они звонят гражданам и выдают себя за сотрудников страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Исходя из различных схем, мошенники могут утверждать, что срок действия медицинского полиса истек и требуется его обновление или продление за дополнительную плату. Или же они могут утверждать потенциальной жертве о выигрыше каких-либо дополнительных медицинских услуг или страховок и просят предоставить личные данные для оформления», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие звонки являются ложными. Кроме того, они могут представлять угрозу информационной безопасности жителей. Гражданам напомнили, что полисы ОМС в России имеют бессрочный срок действия и не требуют продления, а также призвали быть бдительными и не сообщать личные данные незнакомым людям. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в памятке «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.