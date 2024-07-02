Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана граждан, в ходе которой они представляются сотрудниками банков или коллекторскими агентствами и заявляют о просрочке платежа по ипотеке. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новой схеме обмана телефонные мошенники утверждают потенциальной жертве, что существует задолженность по ипотечному кредиту, и требуют срочного предоставления конфиденциальных данных. В разговоре они убеждают человека, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй, и для решения проблемы просят сообщить данные СНИЛС и код из СМС», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после получения кода из СМС злоумышленники смогут получить доступ в личный кабинет на «Госулугах» или в онлайн-банк пользователя. Гражданам напомнили, что официальные организации не будут просить сообщать личные данные по телефону, а также просить делать срочные переводы. Для повышения своей цифровой безопасности можно ознакомиться с памяткой «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.