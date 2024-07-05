Жителям Подмосковья рассказали о погоде на выходных

В предстоящие выходные дни в Московской области ожидается прохладная погода, аномальная жара спадет. Об этом Regions сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он уточнил, что в субботу, 6 июля, будет облачная погода с небольшими прояснениями, возможен небольшой дождь.

«Ночью он местами усилится, возможна гроза. Температура в столице составит +16…+18 градусов, а днем поднимется до +22…+24 градусов. А в Московской области прогнозируется +21…+26 градусов. Атмосферное давление будет держаться на показателе 749 миллиметров ртутного столба», — сказал Ильин.

Вечером в субботу порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. В воскресенье, 7 июля, существенные осадки не ожидаются, ночная температура воздуха составит +12…+17 градусов, дневная — от +24 до +29, заключил синоптик.

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