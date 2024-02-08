Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Погода будет снежной и морозной.

Температура воздуха в Подмосковье составит от девяти до четырнадцати градусов мороза, в Москве — от десяти до двенадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать четыре миллиметра ртутного столба.

Синоптики также призвали жителей Московского региона соблюдать осторожность из-за гололедицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все дорожные и коммунальные службы региона работают в усиленном режиме из-за циклона «Ольга».