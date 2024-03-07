Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидаются переменная облачность и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от минус одного до плюс одного градуса.

Ветер будет западного направления со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на среду температура воздуха в Московской области достигла январских показателей.