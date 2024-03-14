Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов тепла. Местами на дорогах возможно образование гололедицы, предупредили синоптики.

Ветер будет южного и юго-западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Ранее академик Геннадий Онищенко призвал жителей России бережно относиться к своему здоровью в начале весны.