Академик Онищенко рекомендует бережно относиться к здоровью в начале весны

Зима подвергает организм человека серьезному испытанию, поэтому к весеннему сезону он оказывается в крайне ослабленном состоянии. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в данных условиях здоровье человека весьма уязвимо к разным заболеваниям, которые могут проявиться особенно ярко, в связи с чем необходимо бережно относиться к своему организму и не подвергать его ненужному риску. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, несмотря на то что весенних сезонных подъемов заболеваемости не отмечено, вспышки не исключены.

По мнению заслуженного врача РФ, единственной закономерностью, которая связана с угрозами для здоровья во время начала весеннего периода, является общее ослабление иммунитета людей после зимы.

Он подчеркнул, что весенний сезон – это прежде всего период неустойчивости в погоде и температурном режиме, в связи с чем не стоит торопиться сбрасывать с себя теплую одежду и доставать из шкафов легкие куртки.