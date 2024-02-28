Академик Онищенко рекомендует бережно относиться к здоровью в начале весны
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Зима подвергает организм человека серьезному испытанию, поэтому к весеннему сезону он оказывается в крайне ослабленном состоянии. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в данных условиях здоровье человека весьма уязвимо к разным заболеваниям, которые могут проявиться особенно ярко, в связи с чем необходимо бережно относиться к своему организму и не подвергать его ненужному риску. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что, несмотря на то что весенних сезонных подъемов заболеваемости не отмечено, вспышки не исключены.
По мнению заслуженного врача РФ, единственной закономерностью, которая связана с угрозами для здоровья во время начала весеннего периода, является общее ослабление иммунитета людей после зимы.
Он подчеркнул, что весенний сезон – это прежде всего период неустойчивости в погоде и температурном режиме, в связи с чем не стоит торопиться сбрасывать с себя теплую одежду и доставать из шкафов легкие куртки.