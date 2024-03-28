Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от семи до двенадцати градусов тепла, в Москве — от девяти до одиннадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее врачи рассказали, какие заболевания могут проявиться с приходом тепла.