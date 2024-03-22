С приходом тепла активизируются 5 болезней: как их избежать

С наступлением весны активизируются пять заболеваний. При соблюдении определенных правил поведения, их можно предотвратить, сообщает 56orb.ru .

Язвенная болезнь желудка

Ученые и медики не нашли объяснения тому, что в конце марта или в начале апреля увеличивается количество пациентов с язвенной болезнью желудка.

Стоит придерживаться традиционных рекомендаций: есть порционно несколько раз в день. Из рациона питания исключить алкоголь и газированные напитки, а острую, жирную и соленую пищу есть как можно реже.

Сезонная простуда

Причины очевидные — люди снимают теплые куртки и выбирают пальто потоньше. Погода же еще обманчивая. Для профилактики заболевания рекомендуют тепло одеваться, принимать витамины, хорошо высыпаться и правильно питаться.

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Дерматологические проблемы

Весной световой день увеличивается. Зимой коже не хватало солнечных лучей. Организм не всегда успевает быстро адаптироваться к новым условиям. У взрослых и детей появляются прыщи и раздражение. Необходимо заранее пропить курс витаминов, выбирать те косметические средства, которые подходят для типа кожи.

Бронхиальная астма

К сожалению, профилактика не поможет. Важно постоянно проходить обследования. Весной почки начинают набухать, появляются первые цветения, поэтому пациенты отмечают ухудшение самочувствия.

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Поллиноз (сезонная лихорадка)

Пока одни радуются красоте весенней природы, другие страдают от проявления аллергии из-за цветений. Рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости, носить солнцезащитные очки, спать в комнате с закрытыми окнами, не открывать их и в автомобиле.

Все перечисленное — исключительно меры профилактики. Более подробную консультацию каждый человек должен получать у врача.

Подмосковные врачи ранее рассказали, как поддержать организм весной.