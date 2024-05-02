Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от двенадцати до четырнадцати градусов тепла.

Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке.