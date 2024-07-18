Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного и западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее подмосковные спасатели напомнили правила безопасности в жаркую погоду.