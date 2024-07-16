Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности в жару

«Для прогулок лучше выбирать утреннее и вечернее время, светлую одежду и хороший головной убор. На улице нужно чаще находиться в тени деревьев и зданий, а также регулярно утолять жажду, исключив алкогольные напитки», — рассказал начальник территориального управления №9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин.