Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности в жару

Общество

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В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности в жаркую погоду. По словам специалистов, в летний зной увеличивается риск получения теплового удара.

Основные симптомы теплового удара — слабость, головокружение, одышка, перепады давления, потеря сознания.

Чтобы избежать теплового удара, следует избегать повышенных физических нагрузок в жару. Также рекомендуется надевать одежду из натуральных материалов и пить больше воды.

«Для прогулок лучше выбирать утреннее и вечернее время, светлую одежду и хороший головной убор. На улице нужно чаще находиться в тени деревьев и зданий, а также регулярно утолять жажду, исключив алкогольные напитки», — рассказал начальник территориального управления №9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин.

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