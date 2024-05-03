Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу
Без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шести до одиннадцати градусов тепла, в Москве — от восьми до десяти градусов тепла.
Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что завтра в Московской области ожидаются заморозки.