Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шести до одиннадцати градусов тепла, в Москве — от восьми до десяти градусов тепла.

Ветер будет северного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что завтра в Московской области ожидаются заморозки.