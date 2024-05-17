Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати одного градуса.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что теплая погода в столичном регионе установится только после 20 мая.