Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье установится теплая погода

Теплая погода установится в Московском регионе только после 20-го мая, рассказали синоптики в беседе с «360» .

И в Москве, и в Подмосковье еще будут кратковременные падения температуры, уточнил военный метеоролог Александр Ильин.

Дневная температура воздуха в регионе в ближайшие две недели составит от десяти до пятнадцати градусов тепла. В воскресенье, 19 мая, ожидается резкое похолодание, однако после начнется продолжительный период высоких температур — столбики термометров поднимутся до отметки в плюс двадцать три градуса.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в Московской области в очередной раз зафиксировали заморозки. Самой холодной точкой в регионе стал поселок городского типа Черусти.