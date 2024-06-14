Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок пять миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области за сутки выпало 87 процентов от месячной нормы осадков.