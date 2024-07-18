Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 19 июля, в Подмосковье ожидаются сильные дожди и грозы, осадки начнутся в ночь с четверга на пятницу. Об этом Regions сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Атмосферный фронт будет постепенно продвигаться на восток, накрывая центральную и восточную части области. Самые сильные ливни ожидаются на юге, западе и северо-западе Подмосковья во второй половине дня. До 40 миллиметров осадков всего за три часа может выпасть в Ступино, Коломне и Воскресенске», — уточнил эксперт.

По его словам, такое большое количество осадков может грозить возникновением подтоплений на садовых участках и автомобильных дорогах. При этом дожди будут теплыми, подчеркнул Ильин. Температура воздуха в этот день составит +20…+25 градусов, атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

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