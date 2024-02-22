Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в Подмосковье составит от плюс двух до минус трех градусов, в Москве — от плюс одного до минус одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

На дорогах возможно образование гололедицы, предупредили синоптики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ликвидировали последствия циклона «Ольга».