Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от шести до восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее медики рассказали, какие болезни активизируются с приходом тепла и как их избежать.