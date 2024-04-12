Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двенадцати до семнадцати градусов тепла, в Москве — от четырнадцати до шестнадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Ранее жителям Московского региона рассказали, как бороться с сезонной аллергией.