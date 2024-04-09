В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с сезонной аллергией

Весна радует теплой погодой и активным цветением многих растений. Однако именно в этот период у аллергетиков обостряются проблемы. В Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как поступать в случае проявления сезонной аллергии, сообщает properm.ru .

В первую очередь необходимо придерживаться определенного режима дня. Влажная уборка помещения должна превратиться в ежедневный ритуал. Окна в доме должны быть закрыты большую часть дня. Перед первым проветриванием необходимо установить на окна москитные сети. Передвигаться в автомобиле тоже лучше с закрытыми окнами.

В помещениях рекомендовано установить системы для очистки и фильтрации воздуха. Контакт с природой лучше ограничить: от поездок за город отказаться, а в черте города без необходимости не находиться. Если все же пришлось выйти на улицу, то по возвращению домой необходимо покупаться, вымыть голову, переодеться и обработать 0.9% раствором натрия хлорида рот, уши и нос.

Специалисты рекомендуют придерживаться особенных правил питания.

«Лучше отказаться от употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, а также кваса и меда. Специалисты Роспотребнадзора объясняют это тем, что растительные продукты содержат родственные молекулы, которые могут стать причиной перекрестных реакций», — сообщает properm.ru.

Специалисты напомнили о важности консультации с доктором. Заниматься самолечением категорически запрещено. Например, самолечение травами может лишь усугубить состояние. Важно также выбирать натуральную косметику, чтобы не провоцировать аллергию еще больше.

Ранее россиянам объяснили, как отличить симптомы ОРВИ от сезонной аллергии на пыльцу.