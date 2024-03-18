Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Небольшие осадки и до 8 градусов тепла ожидаются сегодня в Московском регионе
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от шести до восьми градусов тепла.
Ветер будет восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах возможно образование гололедицы.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в столичном регионе во второй половине марта.