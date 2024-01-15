Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в понедельник
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, в течение дня будет идти снег.
Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать два миллиметра ртутного столба.
Ранее кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, как людям с болезнями сердца пережить резкую смену погоды.