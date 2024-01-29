Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от двух до четырех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот шестьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие заболевания обостряются в холодную погоду.