Терапевт Романенко назвала обостряющиеся в холодную погоду заболевания

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, холод закаливает человека, тем не менее зимние прогулки могут приводить к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что прежде всего может произойти сужение сосудов и повышение артериального давления.

По мнению медика, переохлаждение также может провоцировать обострение ряда хронических заболеваний: ринитов, тонзиллитов, ушных болезней, заболеваний мочеполовой системы, воспаления легких.

Она отметила, что также может начаться обострение аллергических реакций в связи с повышенной влажностью воздуха и реагентами на дорогах.