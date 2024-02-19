Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов мороза, в Москве — от трех до пяти градусов мороза.

Ветер будет западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работах по ликвидации сильного снегопада в Московской области.