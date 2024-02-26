Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков практически не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Местами на дорогах образуется гололедица, предупредили синоптики.

Ранее хирург Нина Зубова рассказала, как уберечь себя от травм во время гололеда.