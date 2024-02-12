Врач-хирург Зубова подсказала, как уберечь себя от травм во время гололеда

Специалист в области хирургии Нина Зубова рассказала в беседе с RT , как уберечь себя от ушибов и переломов во время гололеда и дождя.

Риск травм возрастает во время обилия ледяного дождя или гололеда из-за падений. Врач рекомендует не выходить в такую погоду из дома, но если такой возможности нет, то важно иметь обувь с нескользящей подошвой. Хотя даже она не гарантирует безопасность, если не сбавить шаг. Зубова рекомендует ступать осторожно и на всю подошву. В это время не стоит держать руки в карманах, или занимать их телефоном, ведь они могут стать амортизирующей опорой при падении.

«Падать безопаснее вперед с опорой на руки. Падение назад в этом случае представляет большую опасность из-за высокого риска травм головы. Если все-таки упали, постарайтесь аккуратно подняться и как можно скорее добраться до дома — там осмотрите место ушиба, приложите холодный компресс, отдохните. Если боль не проходит, а травмированный участок отекает, синеет или краснеет, нужно ехать в травмпункт», — рассказала врач.

Зубова предупредила и о риске обморожения при холодном дожде. В этом случае будет достаточно 10—15 минут на улице, если человек одет не по погоде. Порывы ветра легко проникнут в тонкие слои одежды и вызовут охлаждение. Шапка, шарф, перчатки — все это еще необходимо, даже если на улице стало теплее. Врач советует иметь на случай ветряной погоды термобелье. Выручит такое и в морозы.

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