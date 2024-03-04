Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до четырех градусов тепла, в Москве — от одного до трех градусов тепла.

Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление, уточнили синоптики, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян бережно относиться к своему здоровью в начале весны.