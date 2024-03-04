Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до 4 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до четырех градусов тепла, в Москве — от одного до трех градусов тепла.
Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление, уточнили синоптики, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян бережно относиться к своему здоровью в начале весны.