Жителям Подмосковья рассказали о погоде в последний день зимы

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до плюс пяти градусов, в Москве — от двух до четырех градусов тепла.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее спасатели предупредили жителей Московской области о возможном падении снега и сосулек с крыш из-за неустойчивых температур.